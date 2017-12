Capodanno sold out: tutti gli appuntamenti

Ottimismo da parte degli operatori turistici, poche disponibilità belle strutture che torneranno a svuotarsi dall'8 gennaio

Natale e Capodanno una garanzia per il mercato turistico valdostano che registra una fine d’anno sold out, con comprensori ben innevati, tanti turisti e ottimismo tra gli operatori. Fino all’Epifania, l’occupazione alberghiera si mantiene su ottimi livelli; dall’8 gennaio in avanti la Valle di svuota.

Gli appuntamenti di fine anno

Sabato 30 dicembre

AOSTA – Alle 11 il Marché Vert Noel ospita uno showcooking sul tema “Fontina d’alpage”. Con la collaborazione della food blogger Maria Pisacane, saranno proposte ricette gustose e originali realizzate con la Fontina Dop con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il prodotto simbolo della Valle d’Aosta. L’ingresso è libero.

AOSTA – Prosegue la possibilità di visitare la Sagrestia monumentale della Cattedrale, straordinariamente aperta al pubblico fino al 7 gennaio. Dalle 15 alle 17, ma anche al termine di alcune funzioni religiose, si potranno ammirare i tesori conservati quali uno splendido armadio gotico, un armadio in noce datato 1858 contente piviali dei canonici e con i 12 ritratti degli apostoli, commissionati nella seconda metà del XVIII sec. da P.F. De Sales ed esposti, fino al 1936, sui pilastri della Cattedrale. Durante l’apertura sarà attiva, all’interno della Sacrestia, una pesca di beneficenza per finanziare le attività dell’Oratorio. Inoltre, dalle 15 alle 17.30, fino al 5 gennaio, si terranno visite guidate al museo del Tesoro ed agli affreschi dell’XI secolo della Cattedrale (museo 4 euro, affreschi 5 euro, entrambi 6 euro).

AOSTA – In occasione di Vers la foire, il Marché vert Noel ospita dalle 15.30 alle 18.30 la dimostrazione di artigianato de Li Tsacolé di Ayas, con l’accompagnamento musicale di Cerquetti.

AOSTA – La Cittadella dei giovani accoglie, dalle 16 in poi, la Festa di Capodanno con un pomeriggio di danza, performances, musica, open mic e dj-set e, alle 21.30, l’extraordinary live show di Murubutu, La Kattiveria e Dj T-Robb.

AOSTA – La sezione ragazzi della biblioteca regionale ospita, alle 17, lo spettacolo teatrale bilingue (italiano–francese, per bimbi dai 3 anni in su) “Storia di un palloncino”della Compagnia teatrale Stilema.

AYAS – A Champoluc, dalle 9.30 alle 18, continua il mercatino di collezionismo, artigianato, creatività e riscoperta dei giochi dei nonni, con percorso gratuito di giochi in legno, realizzati artigianalmente, a riproduzione fedele dei giochi dei nostri antenati. AYAS – Sulle piste di Antagnod e Champoluc si terranno stasera le tradizionali fiaccolate di fine anno aperte a tutti. Ad Antagnod il ritrovo è fissato per le 21 davanti alla Scuola di sci e si partirà mezz’ora dopo. Seguirà un buffet con vin brulé alla Tavola Calda Del Pino. A Champoluc il ritrovo è invece fissato per le 20 e la partenza avverrà alle 21.30.

BARD – Al Forte di Bard, alle 15, si terrà l’animazione per i più piccoli “Le chiavi di Babbo Natale” a cura del Magic Bunny Show.

BRUSSON – Avrà inizio alle 21, dal Foyer du Fond, di fronte alla scuola di sci, la suggestiva fiaccolata notturna di fine anno lungo le piste di sci di fondo di Brusson. Il ritrovo è fissato per le 20.30 per la distribuzione delle fiaccole. Per adesioni chimare il 347 9668259.

BRUSSON – La chiesa parrocchiale ospita, alle 21, il concerto del gruppo Quincy Blue Choir Gospel.

CHAMOIS – Nella sala polivalente del Comune, alle 18, inizierà “CineAmbiente Chamois”, durante il quale saranno proiettati cortometraggi per bambini con merenda. L’ingresso è gratuito.

CHAMOIS – Alle 21, nella sala polivalente del Comune, Alexis Bétemps presenterà il suo libro “Il tempo sospeso. Dal Natale all’Epifania” che, partendo da inchieste orali, ricostruisce.

CHAMPORCHER – In località Chardonney, alla partenza delle funivie, si partirà a piedi alle 17 per raggiungere località Perruchon per la tradizionale fiaccolata. In seguito, si accenderà un falò e saranno distribuite bevande calde e panettone.

COGNE – Nella chiesa parrocchiale di Sant’Orso, alle 21, avrà inizio il Concerto di Natale con la Maîtrise de Cogne e la corale svizzera Shama.

COURMAYEUR– A Dolonne, di fronte al forno del villaggio, alle 18 comincerà la Festa del pane, con distribuzione di pane nero e greinchen (tipico dolce di Courmayeur a base di uova e uvetta), vin brulé ed altri prodotti tipici.

COURMAYEUR– Sulle piste di sci del comprensorio, partendo da Plan Chécrouit fino ad arrivare a Dolonne, si terrà, dalle 17.30 in poi, l’ormai tradizionale fiaccolata dei maestri di sci, che si concluderà con lo scambio di auguri per il nuovo anno insieme ad un buon bicchiere di vin brûlé.

ETROUBLES – Alle 11 avrà inizio, partendo dalla Farmacia, la lettura delle Poesie dell’Avvento nella via principale del Borgo. A seguire, si potrà pranzare al Bar Tennis. Per prenotazioni chiamare il 347 8940229.

GABY – Il salone Palatz ospita, alle 21.15, il tradizionale concerto di fine anno della Filarmonica Regina Margherita di Gaby.

GRESSONEY-SAINT-JEAN – Alle 20.30, da località Weissmaten e lungo la pista Leonardo David, si terrà la tipica fiaccolata dei maestri di sci, a cui seguirà uno spettacolo di intrattenimento ed un rinfresco a base di the, vino, dolcetti e panettoni offerto dalla Scuola ai partecipanti.

LA THUILE – Prosegue fino al 7 gennaio, nella sala espositiva di fronte all’Ufficio del Turismo, il mercatino “La vetrina di Natale – Quando la creatività è donna” (orario 15-19, ingresso libero).

LA THUILE – Alle 19.15 si svolgerà la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci sulla pista di rientro del comprensorio sciistico. Per augurare un buon anno nuovo ai loro clienti e a tutta la comunità di turisti e residenti, ci si scambierà gli auguri con un bicchiere di vin brulé.

MORGEX– Continua fino al 6 gennaio nel centro storico del paese, dalle 11 alle 22, il tradizionale mercatino di Natale.

OLLOMONT – Si terrà, nel tardo pomeriggio, un’escursione guidata notturna con le ciaspole. Il ritrovo è fissato per le 17.30 presso Maison Grimpe, dove si partirà per un percorso di 90-120 minuti circa adatto a tutti. Seguirà un aperitivo con prodotti tipici al Café de la Place. Per prenotazioni chiamare il 331 9583294.

OYACE – Nel salone comunale, alle 18, Rita Bonfanti, accompagnata dal violino di Martino Grosa, presenterà il suo libro “La sposa del lago”.

PONTBOSET – Lungo il borgo del paese partirà alle 18.30 la prima Sagra del Tzantet, piatto tipico derivante dalla lavorazione del maiale che un tempo veniva consumato nel periodo invernale.

RHEMES-NOTRE-DAME – Alle 16, presso gli impianti di risalita di Chanavey, ritrovo per festeggiare e salutare in allegria il 2017 che si sta concludendo con un brindisi augurale, a cui seguirà la fiaccolata dei maestri di sci.

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES – La chiesa di Saint-Léonard, alle 20.15, ospita la presentazione del libro di Francis Darbellay “ Eccomi, Me voici”. Il ricavato delle offerte (offerta minima 20€) sarà devoluto al fondo “Durante e dopo di noi”.

SAINT-VINCENT – Ritorna fino al 7 gennaio, nella Galleria Civica e nel centro storico, dalle 15 alle 19, “La fabbrica dei doni di Natale”.

SAINT-VINCENT – Nel parterre degli impianti di risalita del Col di Joux, alle 17.30, si terrà un rinfresco di fine anno con vin brûlé, thé e cioccolata calda. Alle 18 il ritrovo è alla partenza della seggiovia dove saranno distribuite le fiaccole per la fiaccolata che si terrà sulle piste. La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione (anche per l’eventuale cena) chiamando il 340 4033332.

SARRE – Nella cappella di Saint-Joconde di Montan, alle 10.30, si terrà la messa della Festa patronale di Saint-Joconde a cui seguirà la tradizionale enchère.

TORGNON – Alle 21, dal piazzale della partenza della telecabina, partirà la manifestazione clou delle feste di fine anno, ossia la fiaccolata in compagnia dei maestri di sci. La serata proseguirà con musica ed allegria.

Domenica 31 dicembre

ANTEY-SAINT-ANDRE – Nel padiglione dell’area sportiva, alle 22, si terrà il tombolone di fine anno con tanto di brindisi di mezzanotte (1 cartella 2 euro, 3 cartelle 5 euro).AOSTA – In occasione di Vers la foire, il Marché vert Noel ospita dalle 15.30 alle 18.30 la dimostrazione di artigianato di Simone Allione, con l’accompagnamento musicale di Cerquetti.

AOSTA – Alle 22 in piazza Chanoux iniziano i festeggiamenti di fine anno con il Capodanno in piazza, animato dalla musica de L’Orage e di Philippe Milleret.

AYAS – Ultimo giorno, a Champoluc, dalle 9.30 alle 18, per il mercatino di collezionismo, artigianato, creatività e riscoperta dei giochi dei nonni, con percorso gratuito di giochi in legno, realizzati artigianalmente, a riproduzione fedele dei giochi dei nostri antenati.

AYAS – Avrà inizio alle 21, al MonteRosa Terme di Champoluc, il veglione di Capodanno con ingresso alla Spa, cenone a buffet, musica, intrattenimento e brindisi di mezzanotte. Per info e prenotazioni chiamare il 0125 308000.

CHAMOIS – Dalle 23, nella piazza principale, si svolgerà la Festa di Fine Anno con musica dal vivo con il gruppo “The Bobbers”. Allo scoccare della mezzanotte arriverà la fiaccolata organizzata dalla scuola di sci di Chamois, sarà acceso il falò e si inizierà a distribuire vin brulé, cioccolata calda e panettone. Per l’occasione, la funivia Buisson-Chamois effettuerà corse fino alle 2.

CHAMPORCHER – Piazzale Bistrot frazione Chardonney, alle 23.30, partirà il Capodanno in piazza con serata danzante sotto le stelle con Dj Set, animazione per i più piccoli e brindisi di mezzanotte.

COGNE – Alle 17, in frazione Lillaz, avrà inizio la cottura e la degustazione del “mécoulin” presso il forno consortile mentre, alle 18, comincerà la fiaccolata dei bambini con distribuzione di dolciumi a cura del Comitato di Lillaz. Per l’occasione, sarà attivo un servizio bus gratuito da e per Cogne dalle 17.30 alle 20.

COGNE – Piazza Chanoux accoglie, dalle 23.30 in poi, il Capodanno in piazza con animazione musicale, conto alla rovescia e brindisi di mezzanotte in musica.

COURMAYEUR – Per concludere il 2017 festeggiando l’arrivo del nuovo anno, Courmayeurpropone il suo Capodanno #iolofaccioacourmayeur alla Maserati Mountain Lounge, dalle 23 in poi, con musica, video, entertainment e dj set a cura di Harley&Muscle powered by Radio MonteCarlo.

GABY – Il salone Palatz ospita, da mezzanotte in poi, una serata all’insegna del divertimento per cominciare bene l’anno nuovo con la “Hb music”.

GRESSONEY-LA-TRINITE – Piazza Tache si anima dalle 23.45 di stasera con il “New year dance party”, per festeggiare l’ultima notte dell’anno a suon di musica e divertimento. GRESSONEY-SAINT-JEAN – Alle 19.30, alla Sport Haus, prenderà il via il Capodanno dei bambini, con artisti, baby dance, trucca bimbi, bolle di sapone e laboratorio di giocoleria (per bimbi dai 5 ai 13 anni). Sarà fornito a tutti un aperitivo ed una cena in musica. Costo 32 euro. Informazioni al 349 3455887.

GRESSONEY-SAINT-JEAN – L’arrivo del nuovo anno si festeggia nel centro storico del paese: alle 22.30 in Obre Platz partirà la musica della cover band Graffito 93 che, insieme al brindisi di mezzanotte e al dj set con le migliori hit del momento, ricreerà una magica atmosfera di festa fino a notte inoltrata.

LA THUILE – Alle 18 prenderà il via, nel centro del paese, la Fiaccolata dei bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Al termine sarà distribuita cioccolata calda a volontà.

LA THUILE – Nel piazzale antistante il palco del Capoluogo, alle 23, si saluterà l’ultimo giorno dell’anno accogliendo quello nuovo inebriandosi di tanta bella musica e ballando sotto le stelle con i migliori brani degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 riproposti dalla Nerovinile Discoband.

MORGEX – Piazza Assunzione accoglie stasera, dalle 22, i festeggiamenti di Capodanno con musica dal vivo de I graffiti Italiani. NUS – Si terrà stasera, in piazza Fillietroz, il primo evento della neonata associazione“Nus in festa”, ossia i festeggiamenti per il Capodanno 2018. Si inizierà alle 20.30 con la cena in piazza, continuando poi con balli occitani con Li Barmenk, brindisi di mezzanotte e Dj set con Mellons, Dj Roy e Top Italia Radio per tutta la notte.

SAINT-VINCENT – Via Chanoux ospita, dalle 22 fino a tarda notte, “Aspettando il 2018”, festa s suon di musica e divertimento. Una schiera di auto modificate per ascoltare la musica saranno esposte nella via per sonorizzarla e far ballare tutti i presenti e saranno tutte sintonizzate sulla stessa frequenza per trasmettere il capodanno in diretta sull’emittente Top Italia Radio. Allo scoccare della mezzanotte sarà il momento dei grandi fuochi artificiali in Viale Piemonte.

SAINT-VINCENT – Il Palais accoglie, dalle 22, il Veglione danzante di Capodanno, con musica anni ‘90 e brindisi di mezzanotte. Sarà attivo un servizio bus andata e ritorno da Aosta (prenotazione obbligatoria al 327 6795833) e uno di bus navetta dalla stazione di Chatillon (prenotazione obbligatoria al numero 327 3773829). Costo per la serata 15 euro, da mezzanotte in poi 25 (tavoli esclusi). Prenotazioni al 329 2954743.

TORGNON – Al via alle 22.30 in piazza Frutaz i festeggiamenti per il Capodanno con dj set.

TORGNON – Il Ristorante Lo Vierdzà propone un Capodanno con le ciaspole ai piedi: alle 18.30 la ciaspolata partirà verso la terrazza del Col des Bornes al lume delle fiaccole, a cui seguirà l’accensione del falò con lancio della lanterne nella suggestiva radura. Alle 21 si terrà il cenone al ristorante. Per prenotarsi chiamare il 349 3404632.

VALTOURNENCHE – Nella zona centrale di Breuil- Cervinia, dalle 21 in poi, si terrà il “Capodanno in musica ai piedi del Cervino”, con animazione, musica e balli sfrenati in compagnia di Radio Number One.

Lunedì 1° gennaio

AOSTA – Il teatro Splendor ospita, alle 11, il consueto Concerto di Capodanno dell’orchestra sinfonica del Kazakhstan di Pavlodar, diretto dal Maestro Gudni Emilsson. Il repertorio prevede un programma che spazierà dai grandi compositori del passato all’immancabile rituale dei valzer di Strauss. Ospite speciale del concerto il soprano Sung Hee Park, Ambasciatrice della Cultura e delle Arti per il Ministero della Corea. Biglietto 13 euro, info e prenotazioni al 0165 765857.

CHAMOIS – Nella sala polivalente, alle 18, si terrà la presentazione del libro “Chamois: storia ed immagini del paese senza strada” di Piero Venesia a cura della figlia Eleonora. Il volume, uscito nel 1974 e attualmente ristampato e arricchito di note aggiuntive e fotografie, racchiude storia ed immagini del paese conosciuto anche come “Perla delle Alpi”.

COGNE – La sala Maison de la Grivola accoglie, alle 17, il tradizione Concerto di Capodanno con la musica classica in compagnia del Quintetto d’Archi dei Solisti dell’Orchestra Filarmonica di Torino.

LA MAGDELEINE – Nella zona sportiva del paese prenderà il via, alle 12, la Gara di pupazzi di neve, competizione a premi a partecipazione gratuita. Iscrizioni direttamente alla cassa degli impianti fino all’ora dell’inizio della gara. Alle 16.30 avverrà la premiazione.

MORGEX– Continua nel centro storico del paese, dalle 11 alle 22, il tradizionale mercatino di Natale.

OLLOMONT – Sulla pista da sci alpino si terrà, alle 18, la tradizionale fiaccolata con i maestri di sci. Per informazioni chiamare il 335 6661951.

SARRE – Inizierà alle 14.30, nella palestra della scuola Cirillo Blanc, il Tombolone di Capodanno con ricchi premi. Si comincerà con la vendita delle cartelle, seguita dalla prima estrazione. L’ingresso è gratuito, l’acquisto delle cartelle è a pagamento. VALTOURNENCHE – Inizia oggi, nella piazzetta delle Guide, il suggestivo Mercatino di Natale con chalet dove ammirare le eccellenze dell’artigianato locale, dei prodotti tipici valdostani e degli articoli da regalo di montagna e dove gustare deliziosi dolcetti, sorseggiare una cioccolata calda o un vin brulé, il tutto accompagnato da un piacevole sottofondo musicale. Orario 15-20.

Martedì 2 gennaio

ANTEY-SAINT-ANDRE – Alle 21, nella chiesetta parrocchiale, il coro gospel “Quincy Blue Choir” si esibirà in concerto con testi natalizi e tradizionali con qualche rivisitazione più moderna.

AYAS – L’auditorium di MonteRosa Terme di Champoluc ospita, alle 21, il Concerto di Capodanno dei “Movie Quartet”, interamente dedicato all’esecuzione di alcune tra le più famose colonne sonore di film.

BRUSSON – Nel salone delle scuole, alle 20.30, si terrà un incontro sul tema delle valanghe con la fondazione Montagna Sicura.

CHAMOIS – Alle 18, davanti al Municipio, ci si ritroverà per “Ciaspoluna”, emozionante passeggiata notturna alla scoperta della volta celeste nel silenzio delle magiche atmosfere del paese. Seguirà la cena in un locale tipico. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 335 8118731.

COGNE – Avrà inizio alle 21, nella sala del Consiglio comunale, la serata con Laurent Perruchon, l’alpinista che il 27 settembre conquistò dalla via Normale la vetta del Manaslu, l’ottava montagna più alta del mondo con i suoi 8.163 metri. GRESSONEY-SAINT-JEAN – Serata all’insegna dello sci notturno sulla pista Leonardo David con l’apertura straordinaria della seggiovia Weissmatten: dalle 20 alle 22.30, infatti, gli appassionati potranno percorrerne le suggestive ed emozionanti discese. Costo dello skipass 10 euro.

LA MAGDELEINE – Alle 21, alla Torretta, si terrà l’appuntamento “Tor des géants. Emozioni da trail” con Lisa Borzani, plurivincitrice del Tor, assieme a Mauro Duroux, un semplice appassionato di corsa in montagna, i quali racconteranno le emozioni che si provano durante le gare con punti di vista molto differenti ma con analoghe sensazioni. MORGEX – Prenderà il via alle 21, nell’auditorium comunale, l’evento “Figli di Machu Picchu”, storie di sorrisi e povertà sotto la sacra montagna del Perù. Presenterà la serata il fotografo e studioso andino Nicolò Balzani.

VALTOURNENCHE – Prosegue, nella piazzetta delle Guide, il suggestivo Mercatino di Natale. Orario 15-20.