Calcio recuperi: l’Aygreville batte il Pavarolo

Decisivo un gol del rientrante Pramotton; in Prima pareggia il Fenusma e perde l'Aosta 511; in Seconda pareggio-beffa per il Grand Paradis; stasera tocca allo Charvensod

Serata di recuperi nel calcio dilettantistico di Piemonte e Valle d’Aosta. In Eccellenza, l’Aygreville ha battuto 1-0 il Pavarolo. Decisivo il gol del rientrante Pramotton al 29′. Le Aquile salgono così al sesto posto della classifica a un punto dal duo Pont Donnaz Hône Arnad e La Biellese.

Gli altri recuperi

In Prima Categoria, l’Aosta Calcio 511 ha perso in casa 2-0 con il Montanaro. Pareggio esterno 2-2 del Fenusma sul terreno del Cafasse Balangero: per i blucerchiati a segno Locci e Negri.

Scoppiettante 3-3, in Seconda Categoria, tra Grand Paradis e Castellamonte. I padroni di casa, avanti 3-1 al 91′ (due gol di Gullone, uno di Jean Pellissier), si sono fatti raggiungere dagli ospiti nell’extra time.

Oggi tocca allo Charva

Alle 20.30 di oggi, al Guido Saba di Plan Felinaz, toccherà allo Charvensod. I gialloblu, reduci dal ko di Nole Canavese, ospiteranno il Lascaris nel recupero della prima di ritorno.

(d.p.)