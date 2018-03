Biathlon: Nicole Gontier terza in staffetta a Holmenkollen

Ancora un grande risultato delle azzurre, che hanno regalato all'Italia il dodicesimo podio stagionale in Coppa del Mondo

E’ grande Italia nella staffetta femminile di Coppa del Mondo a Oslo Holmenkollen. Le azzurre si sono piazzate al terzo posto. Sul gradino più alto del podio è salita la Francia (1h10’58”3; 0+6), che ha prevalso per 14”4 sulla Germania (sette errori al poligono senza penalità). L’Italia ha chiuso terza, a 33”2 (0+8) dalla vetta. Nicole Gontier, impegnata in terza frazione, è stata autrice di una bella prova. La valdostana ha commesso un errore per poligono e ha ceduto il testimone a Federica Sanfilippo in seconda posizione.

A Holmenkollen il secondo podio in stagione per la valdostana

L’Italia è così salita per la dodicesima volta sul podio in stagione in CdM. Per Nicole Gontier si tratta del secondo acuto, sempre in staffetta. Il primo era arrivato a gennaio nella tappa di Ruhpolding, quando le azzurre si piazzarono seconde dietro alla Germania.

(d.p.)