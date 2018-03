Fondo: Francesco De Fabiani sul podio a Falun

Splendido terzo posto dell'alpino di Gressoney nella 15 km mass start a tecnica classica delle finali di Coppa del Mondo; molto bene anche Federico Pellegrino, che ha chiuso al settimo posto

Finale di stagione con il botto per Francesco De Fabiani. L’alpino di Gressoney si è piazzato terzo nella 15 km mass start a tecnica classica di Falun. Il finale di gara è stato tiratissimo e la volata ha premiato il russo Alexander Bolshunov (36’59”98), che ha preceduto di 1”3 lo svedese Calle Halfvarsson e di 3”1 Francesco De Fabiani. Per il valdostano è il secondo podio in stagione in Coppa del Mondo, il sesto in carriera.

Molto bene anche Federico Pellegrino. Il poliziotto di Nus, secondo ieri nella sprint skating, si è piazzato 7° in 37’05”4.

La gara femminile

Nella 10 km mass start successo della finlandese Krista Parmakoski (26’00”5). Brava Elisa Brocard, 25ª in 26’50”2.

(d.p.)