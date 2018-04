Sci alpino: Elisa Fornari e Alessandro Riccucci a segno a Pila

Questa mattina in 220 hanno preso parte sulla pista Leissé al gigante valido per il circuito Fis Cittadini

Elisa Fornari e Alessandro Riccucci hanno vinto oggi il Gigante Fis Cittadini di Pila. Sulla pista Leissé sono stati 220 i concorrenti che si sono presentati al cancelletto di partenza.

La gara femminile

Elisa Fornari, Junior dell’Aosta, ha recuperato dalla quinta alla prima posizione, imponendosi in 1’48”88. Alle sue spalle la compagna di club Nadine Brunet (1ª Aspiranti in 1’50”05) e, a pari merito, Chiara Teroni dello Chamolé (1ª Aspiranti in 1’50”37) e la padovana Matilde Minotto (1ª Senior in 1’50”37). Quinta la triestina Andrea Craievich (3ª Aspiranti in 1’51”30).

La gara maschile

Successo in rimonta, dal terzo al primo posto, per il romano tesserato in Friuli Alessandro Riccucci (1’44”56). Secondo ha chiuso l’alpino Michael Tedde (1’44”97), seguito dal carrarese Diego De Zan (1’44”99). Ai piedi del podio si è fermato lo svizzero Valentin Darbelley (1’45”05), con quinto, a completare una cinquina di Juniores, il bolognese Lorenzo Mencaccini (1’45”24).

Per quanto riguarda la categoria Aspiranti, successo del friulano Alessandro Tosoni (10° in 1’46”15), seguito dal piemontese Mattia Borgogno (11° in 1’46”30) e dallo svizzero Leo Monnier (17° in 1’46”77).

Tra i Senior, miglior tempo di Nicola Quaquarelli del Crammont (9° in 1’45”87) davanti ad Andrea Lerede dello Chamolé (15° in 1’46”63) e a Patrice Revil, anche lui dello Chamolé (37° in 1’48”50).

Il programma di domani

Alle 9.15 di domani, venerdì 6 aprile, secondo gigante Fis sempre a Pila. L’appuntamento è ancora sulla pista Leissé.

(d.p.)