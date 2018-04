Elezioni regionali, la lista dell’alleanza Ac-Stella Alpina-Pnv

Ufficializzata la lista dei 35 in corsa per le Regionali del 20 maggio

Elezioni regionali, ufficializzata questa sera, venerdì 13 aprile, durante la riunione del coordinamento di Stella Alpina, la lista dei 35 candidati espressione delle forze politiche Stella Alpina, Pour Notre Vallée a Area Civica, già alleate nel Consiglio Valle uscente chiuso all’opposizione dopo una parentesi di dieci mesi di governo (presidente Pierluigi Marquis, Sa).

I 35 candidati

Ecco i candidati in campo per l’alleanza Area civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée: Franco Allera (sindaco di Cogne), Stefano Borrello (consigliere regionale uscente, Sa), Luca Capano, Maurizio Manuele Castiglioni (consigliere di minoranza di Saint-Vincent), Michela Tiziana Colombarini (presidente Forum delle Famiglie), Silvano Consol, Ivana Crétier (giornalista), Giovan Battista De Gattis già di Cittadinanza Attiva, Pasqualino De Luca, Antonino detto Antonio Di Blasi, Cinzia Dufour, Antonio Fosson (consigliere regionale uscente, Pnv), Gian Luca Franceschini, Fabio Gradi coordinatore di PnV, Daniela Lale Demoz (ex sindaco di Saint-Pierre), Elena Landi, Franco Lombardo, Pierluigi Marquis (consigliere regionale uscente, Sa), Carlo Marzi (segretario regionale Stella Alpina), Carlo Norbiato (consigliere regionale uscente, Ac), Nello Notari (ex rettore Convitto F. Chabod), Massimo Patrizio, Annita Prezzavento (già candidata al Senato per Partito valore umano), Claudio Restano (consigliere regionale uscente, Pnv), Patrizia Rossi, Samantha Rossi, Miriam Savin, Luca Spadaccino (assessore Turismo comune Sarre), Andrea Tabanelli, Enzo Trecate, Andrea Vaccaro, Vera Verducci, Andrea Vicquéry e Walter Martino Zampa (dipendente del Casinò).

Trione e Prezzavento nuovamente in campo

Candidate al Senato alle scorse Politiche he del 4 marzo, Annita Prezzavento e Luisa Trione scendono subito in campo per le Regionali. Prezzavento è una new entry, dato che alle Politiche era candidata con Partito Valore Umano (in queste Regionali partito alleato con Alpe.

Rinnova il suo impegno politico che ha già espresso con la sua partecipazione al Consiglio Consiglio comunale di Nus, Luisa Trione. «Sto lavorando per le Regionali: la ritengo un’occasione per realizzare e dare continuità al percorso di coerenza di questi anni, dato che, in questi tempi, di coerenza ce ne è poca. Il mio obiettivo è portare quello che ho fatto nel volontariato a livello regionale cosa che può essere utile anche per far prendere coscienza ai politici della situazione delle persone. I risultati delle elezioni nazionali e regionali mi han fatto decidere per ricandidarmi perché ritengo che ci sia bisogno di far politica a livello serio e con competenza» ha commentato in un’intervista a Gazzetta Matin Luisa Trione.

(danila chenal)