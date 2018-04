25 aprile, la Festa della Liberazione in Valle d’Aosta

Da Aosta a Lillianes, dove sarà scoperta un targa intitolata a Orfeo Zanolli, le celebrazioni della Liberazione dall'occupazione nazi-fascista

25 aprile, Festa della Liberazione: gli appuntamenti in Valle d’Aosta

Un po’ di storia

Era il 22 aprile 1946 e su proposta dell’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il principe Umberto II, luogotenente del Regno d’Italia emanò un decreto legislativo luogotenenziale, dichiarando festa nazionale il 25 aprile. La festa fu istituzionalizzata solo nel maggio 1949 attraverso la legge 260, per celebrare un giorno fondamentale per la storia del bel Paese nella vittoriosa lotta di Resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane contro il governo fascista e l’occupazione nazista. Sono numerose le celebrazioni che la sezione valdostana dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia organizza per l’occasione.

Gli appuntamenti

Al cimitero di Aosta, messa alle 9.30 al Sacrario e deposizione di una corona d’alloro in ricordo dei caduti e dispersi in guerra; alle 10.30, un’altra corona sarà deposta al monumento ai Caduti al giardino della Rimembranza, in via Festaz. Il corteo si dirigerà verso piazza Chanoux, per la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione della corona e la lettura dei primi articoli della Costituzione, oltre ai saluti delle autorità. Alle 14.30, al quartiere Cogne, visita guidata alle vie dedicate ai morti per la libertà; il ritrovo è fissato davanti alla sede del CCS Cogne in corso Battaglione. Alle 16.30, in piazza Chanoux, concerto della Banda municipale e cerimonia di ammaina bandiera.

Lo stadio Puchoz ospiterà il terzo Memorial Donato Rosset, torneo over 50 organizzato con la Uisp e l’Olimpia Veterani.

A Brissogne e Saint-Marcel, ritrovo alle 10 nei rispettivi comuni per gli omaggi floreali ai cippi dei caduti; alle 11, al municipio di Saint-Marcel, benedizione del monumento ai Caduti e consegna della maturità civica ai neo maggiorenne.

A Fénis, ritrovo a Chez Sapin alle 9.30, messa alle 10 in onore dei Caduti e benedizione del nuovo monumenti ai Caduti, con buffet offerto dall’amministrazione comunale e esibizione della Banda comunale e del coro Saint-Roch di Fénis.

A Châtillon, messa alle 9, seguita dalla deposizione della corona al monumento ai Caduti.

A Saint-Vincent, partirà da piazza Cavalieri di Vittorio Veneto il terzo trail ‘I sentieri e i luoghi della memoria’; alle 11, messa nella chiesa parrocchiale.

A Verrès, alle 10.30, corteo preceduto dalla Filarmonica di Verrès e alle 10.45, in piazza René de Challand, saluto del sindaco e lettura di alcuni articoli della Costituzione Italiana.

Ad Arnad, a mezzogiorno, deposizione di una corona al monumento ai Caduti. I bambini della scuola primaria leggeranno la Costituzione, accompagnati dalla Societé Philarmonique d’Arnad; seguirà un aperitivo offerto dall’amministrazione comunale. Alle 14.30, gara di palet ‘trofeo anniversario della Liberazione’.

A Donnas, deposizione della corona al monumento ai Caduti, di fronte alla stazione alle ore 8.30.

A Pont-Saint-Martin, commemorazione alle 9.15, con ritrovo davanti alla sede Anpi e sosta al monumento agli Alpini in piazza Martiri della Libertà.

A Lillianes, messa alle 10.45, seguita dalla commemorazione innanzi al monumento ai Partigiani caduti della Brigata Lys. Sarà scoperta una targa intitolata a Orfeo Zanolli e sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Resistenza e libertà, Lillianes 1965’; seguirà un aperitivo offerto da pro loco e amministrazione comunale, allietato dalle letture e dei canti dei bambini della scuola primaria e del coro VoixLà.

Nella foto, la deposizione della corona d’alloro al monumento in piazza Chanoux ad Aosta, lo scorso anno.

(cinzia timpano)