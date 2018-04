Trofeo Snoopy, già 240 squadre iscritte. Torna anche il calcio femminile

Diverse squadre straniere saranno in campo. In previsione una tappa della Senior League

Ad un mese e mezzo dall’inizio, il “2° Snoophy Trophy – AIC – 7° Trofeo Valle d’Aosta Calcio 2018”, il più grande torneo di calcio giovanile d’Europa , ha già raggiunto quota 240 iscrizioni (superato il numero della scorsa edizione e vicino al record del 2016 di 256 iscrizioni).

Il comitato organizzatore conta di superare il record di iscrizioni e di chiuderle in tempi brevi per poter già formare i gironi e destinare con largo anticipo le varie formazioni sui campi di tutta la Valle d’Aosta.

Aumentano le squadre straniere e quelle di diverse regioni italiane

Tra le squadre straniere, ritornano gli ungheresi dell’Olasz Focisuli di Decebren e, per il Calcio a 5, i bosniaci del Mostar e la new entry svizzera dell’Old Fox Fribourg. Per quanto riguarda le formazioni italiane, saranno presenti tre squadre del Veneto, i toscani di Pisa del Pontedera, i marchigiani dell’Arcobaleno Calcio, i pescaresi della Lettese e i laziali del Monte San Biagio di Latina.

Torneo femminile e Senior League

Gradito ritorno anche del calcio femminile, con tre squadre attualmente iscritte, tutte della categoria Under 16: la Biellese Calcio, la Pro Vercelli e la Polisportiva Carignano di Torino. La collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori, inserirà nel 7° Trofeo Valle d’Aosta una tappa della Senior League, il campionato degli ex Professionisti.

Le altre iniziative

Lo Snoopy Village sarà ancora più attrezzato e rinnovato e per il secondo anno consecutivo l’area verde di Gressan ospiterà il padiglione del Subbuteo, che l’anno scorso ha ottenuto grande successo. Tra gli altri eventi , da segnalare l’organizzazione di momenti di formazione dedicati agli allenatori. Curiosità, novità e informazioni si possono trovare sulle pagine di Facebook, Twitter e Instagram e sul sito internet, dove si potranno anche scaricare i moduli d’iscrizione.

(f.c.)