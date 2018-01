Vino: il Fumin di Maison Grosjean tra i 100 migliori d’Italia

Vino che passione. Il Fumin di Maison Grosjean di Quart è tra i 100 migliori vini d’Italia.

Dopo il Petite Arvine vigne Rovettaz, nella giornata inaugurale del Vinitaly di Verona toccherà al Fumin Rovettaz 2010 rappresentare la Valle d’Aosta all’Operawine, l’evento nato dalla collaborazione tra Vinitaly e Wine Spectator, la più importante rivista di vino degli Stati Uniti.

Ogni anno vengono selezionati i 100 migliori vini d’Italia che avranno una vetrina esclusiva nella giornata di inaugurazione della più prestigiosa fiera vitivinicola italiana in programma dal 15 al 18 aprile.

«Che dire, il 2018 è iniziato con questa notizia bomba, speriamo che continui con altri interessanti risultati e che l’annata ventura possa superare ogni migliore aspettativa», commenta la famiglia Grosjean.

Valle d’Aosta in bella compagnia

Il Fumin Rovettaz 2010 sarà in vetrina insieme ad altri 99 grandi vini italiani. Il Piemonte sarà rappresentato da 16 etichette, dove la parte del leone la fa il Barolo, seguito da Barbaresco e un Gattinara.Toscana rappresentata da 20 etichette: c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda il Brunello, seguito dal Bolgheri Sassicaia e il Chianti.Quindici le etichette del Veneto, che si affida soprattutto all’Amarone, passando per le bollicine del Prosecco di Valdobbiadene.La Valle d’Aosta non l’unica regione con un solo vino selezionato; una sola etichetta, infatti, anche per Lazio, Molise e Liguria.

(re.newsvda.it)