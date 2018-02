Federico Pellegrino accolto da trionfatore dai suoi fan a Malpensa

I fan hanno accolto l'atleta, di ritorno in Italia dalla Corea del Sud, all'aeroposto

Accolto da trionfatore. Festa a sorpresa per Federico Pellegrino all’aeroporto di Milano Malpensa. Ad attendere l’olimpionico al rientro in Italia dalla Corea del Sud un nutrito gruppo di sostenitori con bandiere e magliette gialle del Fan Club.

Il poliziotto di Nus, che alle Olimpiadi di PyeongChang ha vinto la medaglia d’argento nello sci di fondo, specialità sprint a tecnica classica, ha fatto rientro in Italia nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 febbraio. L’Amministrazione comunale è il Fan Club di Chicco hanno organizzato la trasferta per coloro che hanno voluto festeggiare l’atleta di casa ed esprimergli il ringraziamento per la medaglia conquistata in Corea.

Una sorpresa che Federico Pellegrino ha gradito e, nonostante le ore di volo, si è prodigato in autografi e sorrisi per i selfie e le foto, esibendo la medaglia d’argento.

Questa sorpresa non sarà l’unica che la comunità di Nus intende riservare al fondista: per la fine della stagione agonistica, c’è chi è già al lavoro, proprio come avvenne lo scorso anno, quando il velocista sugli sci stretti conquistò il titolo di campione del mondo e per questo motivo fu accolto nel centro del paese come un trionfatore tra due fila di folla.

La gara della medaglia

Ricordiamo l’impresa di Federico Pellegrino del 13 febbraio, battuto solo dal domintaore della stagione, il norvegese Johannes Klaebo, che ha tagliato il traguardo in solitaria dopo essere scappato via sulla seconda e durissima salita. L’argento olimpico per il valdostano è arrivato al fotofinish, al termine di una volata tutta in recupero sul russo Bolshunov, battuto in spaccata. Il campione del Mondo in carica nella sprint individuale e detentore della Coppa del Mondo, Chicco non ha mai nascosto le sue ambizioni per i Giochi olimpici sudcoreani, nonostante per l’alternanza voluta da Cio, a differenza di Sochi questa volta la tecnica è sta quella “antica”, la classifica: «punto alla medaglia olimpica», aveva detto a più riprese.

Perfetto il percorso di avvicinamento alla medaglia di Chicco: 9° tempo in qualifica, vincitore in scioltezza del suo quarto di finale grazie al vantaggio accumulato con una impressionante progressione in salita, e secondo posto in semifinale alle spalle proprio di Klaebo, il nuovo campione olimpico e attuale numero uno.

(re.newsvda.it)