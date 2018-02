La Salle ha festeggiato la “sua” olimpionica Federica Brignone

La Salle festaggia la sua olimpionica Federica Brignone. Paese preso d’assalto questa sera, martedì 27, sfidando Burian, che ha non ha risparmiato la piazza del comune della Valdigne. Ma a scaldare i tanti fans della medaglia di bronzo in slalom gigante a PyeongChand ci ha pensato la stessa campionessa con delle parole rivolte ai tanti ragazzini degli sci club festanti: «continuate a sognare di diventare campioni e vedrete che ci riuscirete».

Assieme al Fans Club presieduto da Rudy Vallet, ad accogliere la campionessa l’Amministrazione comunale e, appunto,tecnici e giovanissimi atleti della Valdigne con in testa lo Sci Club Courmayeur, società in cui Federica ha mosso i suoi primi passi sugli sci, seguito dallo Sci Club Crammont, dal La Thuile Rutor e dallo Ski Club Chamolé, sodalizio dove papà Daniele Brignone lavora in qualità di allenatore.

Sul palco assieme al bronzo olimpico si sono succeduti tanti personaggi, dai suoi primi allenatori ai presidenti della Regione e del Consiglio Valle, Laurent Viérin e Joel Farcoz, per terminare con l’intera famiglia, da mamma “Ninna” Quario, il papà, la nonna 87enne e il fratello Davide, al quale la carabiniera ha riservato parole di affetto e stima: «è la mia spalla destra, senza di lui non so se sarei riuscita a conquistare questa medaglia che ho appesa al collo».

Federica Brignone, una predestinata

Toccanti le immagini che si sono susseguite sul mega schermo e che hanno fatto rivivere la vita di Federica sino ad oggi, dall’età di due anni quando ha ricevuto i suoi primi veri sci con attacchi, «e facevo le prove sul tappeto di casa», ha detto.

Emozionata con la sua medaglia appesa al collo, Federica ha appena il tempo di respirare, in quanto domani, mercoledì, è nuovamente in partenza per Crans Montana, in Svizzera, dove sabato correrà il superg e domenica la supercombinata.

La Coppa del Mondo riparte

Attualmente Federica Brignone è ottava in classifica generale con 466 punti nella graduatoria guidata dall’imprendibile statunitense Mikaela Schiffrin (1441 punti).

(massimo altini)