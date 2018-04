Oggi si swappa, shopping gratis alla Cittadella

Alla Cittadella dei Giovani di Aosta si tiene oggi, sabato 7 aprile, lo SWAP PARTY, un mercatino del baratto di capi di abbigliamento, con un occhio alla moda e uno all'ambiente organizzato con WWF Young.

Shopping gratis senza sprechi per tutelare l’ambiente.

È lo Swap party che si tiene oggi, sabato 7 aprile, alla Cittadella dei Giovani di via Garibaldi.

Lo Swap party è una sorta di mercatino del baratto con un occhio particolare alla tutela dell’ambiente: nato a Manhattan e considerato da subito l’ultima tendenza in fatto di moda, ha spopolato nel resto del mondo soprattutto grazie alla componente di riguardo che ha verso l’ambiente.

Questa è la prima edizione aostana dell’evento: dalle 14.30 sarà possibile portare gli abiti alla Cittadella, e la partenza vera e propria del mercatino di scambio è prevista per le 17.30.

A organizzare il primo Swap party della Cittadella è l’associazione WWF young, la rete che mette in collegamento i giovani fra i 18 e i 35 anni che hanno voglia di appassionarsi di ambiente e di natura e fare qualcosa in concreto per tutelare il nostro pianeta.

Le regole dello Swap party

Si possono portare da un minimo di 3 capi a un massimo di 10, e gli abiti devono essere in buono stato e puliti.

A ogni capo verrà assegnata una categoria in base alla sua qualità e successivamente verranno dati dei ticket con i quali si potranno acquistare altri indumenti.

Al termine, fuori tutto con la presa libera delle rimanenze e tutto ciò che rimarrà “invenduto” sarà donato al progetto Labeau di Aosta che dà opportunità di impegno a persone in difficoltà.

La consegna degli abiti è prevista a partire dalle 14.30: tutti gli indumenti dovranno essere insacchettati.

Il progetto Labeau

Dal 2014 la cooperativa l’Esprit a l’Envers ha attivato un laboratorio per il riuso e il riciclo creativo di abiti e tessuti.

L’obiettivo è di far crescere e dare opportunità di impegno a persone in difficoltà.

Labeau è aperto allo sviluppo di una rete di collaborazioni e attua progetti con scuole, associazioni, enti e attività commerciali.

Nel laboratorio del Csv di via Xavier de Maistre 19 è possibile, con piccole donazioni, reperire capi usati da uomo donna e bambino.

Il laboratorio effettua inoltre lavori di sartoria e ricami personalizzati e offre il servizio di lavanderia, in collaborazione con la lavanderia del carcere gestita dalla cooperativa sociale Mont Fallère.