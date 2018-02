Aosta, un futuro da smart city è possibile?

Se ne parla stasera, alle 18.30 alla sala BCC di viale Garibaldi, ad Aosta; l'incontro è promosso dalla lista Marcoz-Trione, la partecipazione è libera.

Come immaginiamo il futuro della nostra città?

Si parla spesso di trasformare Aosta in una Smart City, le potenzialità ci sono, ma in che modo può avvenire questa trasformazione in chiave green, da città ideale a città intelligente? Come si stanno evolvendo le smart City e quali sono i benefici e prospettive di luoghi urbani che hanno già avviato questo processo di cambiamento attraverso soluzioni intelligenti ed ecologiche.

E’ un ampio mondo che quello delle Smart City che comprende soluzioni possibili per organizzare la città e diminuire l’inquinamento, l’uso di energia e le spese. La rete ci permette ormai di raccogliere informazioni che possono essere utilizzate in mille modi per facilitare e ottimizzare tutto ciò che utilizziamo: energia, spazio pubblico, tempo delle persone. L’equazione è sempre la stessa: il processo di innovazione parte dal passaggio di informazioni e dalla loro condivisione, è un nuovo tipo di economia.

La lista POUR TOUS – PER TUTTI – PE TCHEUT che sostiene i candidati Giampaolo Marcoz e Luisa Trione – nell’ambito della propria campagna per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 invita la cittadinanza a un incontro pubblico su questi temi. Questa sera, alle 18.30 alla sala conferenze della BCC di via Garibaldi, ad Aosta, a parlare delle tematiche e prospettive di questo processo green e di innovazione sarà il giornalista Maurizio Melis, conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia su Radio 24 – Il sole 24 Ore.

Chi è Maurizio Melis

Maurizio Melis, conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia, conduce la trasmissione quotidiana “Smart City, Voci e Luoghi dell’Innovazione” su Radio 24 – Il sole 24 Ore. Per Radio24 è stato inoltre autore e conduttore di altri format tra cui la rubrica dedicata all’efficienza energetica e alle rinnovabili “Mr Kilowatt”.Ha collaborato con programmi televisivi come il Cristina Parodi Show (La7) e GEO (Rai 3), e con testate giornalistiche tra cui Il Sole 24 Ore, Equilibri, Newton. Autore di tre saggi pubblicati per Il Sole 24 Ore è ideatore e co-fondaore di Storie di Scienza, Festival della scienza di Varese. Svolge un’intensa attività convegnistica e di formazione rivolta tanto al pubblico generico quanto alle amministrazioni pubbliche, a imprese e altri attori economici, occupandosi di temi quali l’energia, le smart city, il ciclo dei rifiuti, la green economy, i trend digitali e più in generale i processi d’innovazione.

(re.newsvda.it)